Эвелина Бледанс скорбит по Тиграну Кеосаяну: "Мы все верили, что он справится"

Сегодня, 26 сентября, стало известно о смерти известного режиссера Тиграна Кеосаяна. Ему было 59 лет.

Последние девять месяцев находился в коме. В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Супруга Маргарита Симоньян рассказывала, что практически каждый день ездит к нему в больницу. В какой-то момент она почувствовала, что супруг сжал ее руку, но никаких улучшений в его состоянии не последовало.

Одной из первых горе в семье известной журналистки отреагировала актриса Эвелина Бледанс. "Я запомнила Тиграна безумно веселым, остроумным. Мои встречи с ним, это были всегда яркие-яркие вспышки эмоций, смеха, тонкой грани юмора и сарказма. И конечно, я всегда чувствовала, что рядом со мной мужчина. Очень жаль. Мы все верили, что он справится, что он выйдет из комы. Но значит так суждено судьбе", - скорбит по режиссеру Эвелина Бледанс.

Также в беседе с телеграм-каналом "Хватит слухов!" актриса подчеркнула, что он сделал очень много как режиссер, гражданин, ведущий и общественный деятель.

Напомним, о том, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, его жена сообщила 8 января этого года. Тогда врачи не давали прогнозов, потому что, как выразилась Симоньян, "это все уже находится за пределами медицины".