МИД ввел санкции против представителей политического истеблишмента Британии

Россия ввела санкции в отношении группы представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании. Это ответ на конфронтационный курс Лондона, отмечается в заявлении российского МИД.

В числе включенных МИДом в российский "стоп-лист" - лица, агитировавшие в поддержку неправомерных односторонних антироссийских санкций. Также в перечне деятели, причастные к подрывной работе Лондона на российском направлении, фабрикации клеветнических домыслов и распространению дезинформации о России.

Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена. В дипломатическом ведомстве подчеркивают: усилия британской стороны по дискредитации и "изоляции" России, в том числе в контексте СВО, неизменно встретят решительный и жесткий отпор со стороны Москвы.