"Спасение королевы, второй сезон". Под этим кодовым названием прямо сейчас в Молдавии проходит подготовка к парламентским выборам. Но 28 сентября решится не только судьба президента Майи Санду, которая год назад, проиграв в первом туре, загадочным образом победила во втором, но и судьба маленькой страны с населением меньше двух с половиной миллионов человек, которую в Евросоюз не принимают, но на которую старшие товарищи из ЕС делают большие ставки. По версии Санду, если ее партия PAS не получит в парламенте большинство мест, это будет означать только одно – президент в прямом смысле слова не сможет управлять страной, то есть не сможет выполнять приказы кураторов из ЕС, и при этом власть в республике захватит аж Москва.

С авторитетом у Майи Санду и ее партии большие проблемы. По крайней мере - внутри страны. Прогнозы и рейтинги показывают, что правящей партии PAS особо и терять-то нечего. Кстати, проигрывает Майя Санду даже несмотря на зачистку оппозиции. Например, 25 сентября суд ограничил работу политической партии "Сердце Молдавии" по самой недоказуемой причине – незаконное финансирование. Так же из-за неправильного финансирования приговорена к семи годам тюрьмы и глава Гагаузии Евгения Гуцул, мать двоих детей, одному из которых - всего три года.

Но действующему президенту ни устранение конкурентов, ни запрет средств массовой информации уже не поможет стать популярной среди обычного народа. Санду теряет голоса не из-за конкурентов, а потому что за время своего правления только активно обещает молдованам, что вот-вот и жизнь наладится, надо лишь немножко потерпеть, подождать, пока ЕС наконец-то заберет Молдавию под свое крыло и завалит субсидиями. Сама же Санду не способны сделать ничего, чтобы страна могла жить и зарабатывать самостоятельно. Экспорт молдавских товаров и продуктов стремительно падает, зато так же стремительно растет европейский импорт. Молдавия уже даже официально признана самой бедной страной в Европе, и в мировом рейтинге благосостояния стран республика находится ближе к концу списка.

Те, кто не могут ни экономить, ни зарабатывать в Молдавии, вынуждены искать работу в других странах. За последние четыре года из республики выехали 240 тысяч человек. Цифра страшная, учитывая, что в стране даже в сытые годы проживали не больше трех миллионов граждан. В общем, в стране остались только студенты и старики. Последним президент обещала помогать, если они не будут продавать страну, то есть голосовать за другие партии.

Проблемный электорат, который помнит, как сладко жилось в советский период, – головная боль Санду. Поэтому президент уже по проверенной схеме делает ставку на молдавскую диаспору, проживающую за рубежом. Точнее, ставки сделаны на бюллетени, которые будут использованы так, чтобы партия PAS обязательно победила - точно как на президентских выборах.

"Судя по опросу, молдаване не питают иллюзий насчет того, что власти будут играть честно на предстоящих выборах. В памяти жителей Молдавии свежи воспоминания о прошлогодних президентских выборах, которые Санду проиграла. И победила буквально в последний момент благодаря зарубежной диаспоре", - напомнила представитель МИД России Мария Захарова.

Для закрепления результата в России опять откроют всего два избирательных участка. Оба в Москве. И для 350 тысяч потенциальных избирателей ЦИК Молдавии отправит всего 10 тысяч бюллетеней. Как резюмировала польская пресса, маленький диктатор Санду знает толк в избирательных участках.

Для приднестровцев в наказание за пророссийскую позицию устроили еще и дополнительные преграды. Внезапно Кишинев начал ремонтные работы на шести мостах через Днестр. По одной из версий, это сделано, чтобы не допустить электорат к урнам для голосования, а по другой версии – это подготовка к введению военного положения. Вот и Служба внешней разведки России опубликовала пресс-релиз, в котором описан возможный сценарий развития событий сразу после выборов: "Готовится натовский "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Ввести войска предполагается несколько позже. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики 30 ноября".

По сути, и сейчас ,и в будущем Запад намерен использовать Молдавию исключительно в геополитических целях как раздражитель для России. Один в один как сейчас используют Украину.

"С момента начала украинского кризиса Европа пытается открыть второй фронт против России. Пытались открыть на Кавказе – не удалось, Грузия не поддалась на западные провокации. Пытаются открыть второй фронт в Молдавии. В этом отношении Приднестровская молдавская республика является очень вожделенной целью для европейский стратегов, потому что здесь находятся граждане России, здесь находится российский миротворческий контингент. Мы несем ответственность за мир на Днестре, и европейцы спят и видят, как бы здесь возник конфликт", - объяснил Владимир Шаповалов, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований.

Так что любые выборы в Молдавии – это стресс для коллективного Запада, и абсурдность ситуации дошла до того, что даже американский журнал Newsweek назвал республику "полем битвы демократического Запада против России" и призвал ЕС сплотиться и встать на защиту Молдавии, потому что в противном случае проигрыш Санду станет очередной победой Путиной.