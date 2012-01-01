Музыкальный Олимп уже не будет прежним - звезд эстрады заменяют голограммы

Они очень ждали и искренне верили, что не умер Элвис в 1977-м, а просто всех обманул. Живет себе где-то тихо, спокойно, а главное - припеваючи. И вот - уникальное событие! Король рок-н-ролла вернулся! Но только на экране. В реальности же двигался и пел живой человек - двойник Элвиса американец Джозеф Холл, лицо которого на мониторах благодаря современным технологиям просто заменили лицом умершего короля рок-н-ролла. Хватило технических возможностей и таланта на трехминутное попурри из пары песен.

"Не порядок", - подумали американские предприниматели. Выкупили доступ к полному каталогу аудиозаписей Пресли. Видеохронике, которая раньше никогда не публиковалась. И пообещали воскресить певца на целый гастрольный тур по Европе. Где при жизни Пресли никогда не выступал. А ведь как удобно! Райдер – минимален, зато продуктивность на высоте. Стоило бы им там на Западе изучить опыт нашего "Ласкового мая" и группы "Мираж". Пять концертов в день, по городам и весям с десятью солистами, выдающими себя за одного человека. Аппетиты, кстати, схожие были.

Триумфальное воскрешение Элвиса, как в страшном кино, обернулось скорее некромантией. Вместе певца перед публикой предстал аудиовизуальное нечто. На первом-же шоу вспыхнул грандиозный скандал. Голографической Уитни Хьюстон хотя бы допеть дали. Аватар певицы, умершей в 2012-м, создавали долгих пять лет. Изображение все никак не устраивало родственников. То харизма не та, то грация не эта. То вообще не похожа. Лишь когда двоюродному племяннику позволили подпевать рядом с голограммой, шоу состоялось.

Но тут уже в игру вступили зрители. Из-за низких продаж концерт "Вечер с Уитни Хьюстон" отменили в нескольких странах. Рецензии были в основном такие: "Плоская, угловатая. Мимика не поспевает за звуком. Ноги дергаются невпопад. Руки неестественно длинные".

С картинкой решили больше не экспериментировать. В новом шоу все по классике, включая оркестр. Разве что новые песни сгенерированы искусственным интеллектом. Ведь любят Уитни все равно за старые хиты.

Не обошла эта мода и нашу страну. При помощи технологий воскресали солисты групп "Король и Шут" и "Сектор Газа", Виктор Цой и Владимир Высоцкий.

"Талантливого и красивого действительно сегодня не хватает. Вероятно, артисты не дотягивают. Нет больших хитов, больших сенсаций", - говорит блогер Вадим Манукян.

Музыкальный Олимп погрузился в атмосферу творческого кризиса. Умерших приходится вот так "воскрешать". А живые возвращаются к привычным и очень ограниченным амплуа. Леди Гага, например, снова "мать всех монстров". Фанаты Тейлор Свифт энергичными танцами вызывают землетрясения в Сиэтле и Эдинбурге. А российская публика душевно отжигает под Буланову, Кадышеву и Любовь Успенскую.

"Сейчас время коротких информационных поводов и коротких трендов. То есть артисты сегодняшнего дня - это, во-первых, артисты одного хита определенного. Во-вторых, этот хит не держится дольше месяца или максимум дольше года", - отметил продюсер Павел Рудченко.

И подобное происходит со всей сферой развлечений. Все лучшее уже было. В топе - ремейки популярных некогда песен и культовых фильмов. Причем ремейки эти не всегда удачные. Фанаты "Гарри Поттера" еще от чернокожего профессора Снейпа в новой адаптации не отошли, а им сообщили, что на роль главного злодея в сериале рассматриваются мужчины... и женщины.

А ведь за действительно качественный продукт аудитория готова платить. Миллениалы и зуммеры выросли. Поколение Х, так называют родившихся с 1965 по 1980 годы, тоже теперь составляют огромную часть потребителей цифрового и музыкального контента. Шоу-бизнес - это в первую очередь бизнес, а уже потом развлечения.

Зрителя не обманешь. Единственный по-настоящему удавшийся голографический проект, по мнению критиков, – триумфальный камбэк шведской группы ABBA. А ведь распались еще в 1982-м. Альбом абсолютно новый, но солисты те же. Образца 1979 года, когда коллектив был в своей лучшей форме. Помогли современные технологии. Шоу начали готовить еще в 2017-м. Облепили всех электродами. Каждое движение зафиксировали на десятки телекамер и создали энергичные цифровые аватары. До 2030 года шоу принесет в казну британской столицы миллиард фунтов. Секрет прост, уверены сами солисты легендарного коллектива. Они попеременно посещают шоу. Да, возраст берет свое, каждому уже под 80. На сцене теперь зажигают голограммы, но они здесь, в зале, вместе со своим зрителем.

Но в целом титанических сдвигов в медиа-пространстве пока не предвидится. А ведь как пугали. Голограммы пока лишь исключение, причем дорогостоящее. Создание одного аватара обходится в полмиллиона долларов, плюс расходы на его эксплуатацию. Так что, похоже, от создания цифровой копии звезд вроде Инстасамки мы застрахованы. По крайней мере - на какое-то время.