Путин обсудил двустороннее сотрудничество с Лукашенко и Токаевым

Вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономики и безопасности были в центре внимания встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Переговоры прошли в Кремле. Они продлились почти четыре часа, после чего лидеры продолжили общение, уединившись в рабочем кабинете Владимира Путина. В приветственных речах перед началом встречи президенты большое внимание уделили сотрудничеству в ядерной отрасли.

Также состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства в контексте подготовки государственного визита главы Казахстана в Россию. Касым-Жомарт Токаев также поделился впечатлениями по итогам своего пребывания в Нью-Йорке на 80-й сессии Генассамблеи ООН.