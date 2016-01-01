В США предъявили обвинение бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Что известно

В роли подозреваемого Джеймсу Коми - бывшему главе ФБР - явно некомфортно. Он тщательно подбирает слова и едва скрывает волнение. Мужчина с дрожащим голосом на видео мало напоминает уверенного в себе главу Федерального бюро расследований. И куда делся тот задор, с которым он давал показания в 2020-м по делу о якобы связях между Москвой и Дональдом Трампом в ходе президентской кампании 2016-го. Одним из главных вдохновителей так называемого "рашагейт" стал именно Коми.

Эти кадры сняты год назад - интервью телеканалу CNN. Тогда как раз шла борьба за президентское кресло между Харрис и Трампом. И экс-глава ФБР все еще был уверен в своей неуязвимости. Теперь бывший главный контрразведчик США будет отвечать за дачу ложных показаний и препятствованию расследования. ФБР под руководством Джеймса Коми изрядно помотала нервы Дональду Трампу.

"Один из худших людей, с которым когда-либо сталкивалась эта страна, бывший коррумпированный глава ФБР. Сегодня жюри присяжных предъявило ему обвинения по двум пунктам уголовного преступления. Он так долго предъявлял вред нашей стране, теперь его привлекут к ответственности", - написал Трамп в соцсетях.

История настолько всколыхнула Штаты, что во время встречи Трампа с главой Турции Эрдоганом журналистов волновал больше процесс против Коми, а не американо-турецкие отношения.

Многие в Штатах уверены: Трамп еще только разминается. Против Коми могут выдвинуть и куда более серьезные обвинения. Европейские издания сегодня, конечно, охотно оттоптались на этой теме. В США журналисты более сдержанны в комментариях. Но почти все отмечают - процесс будет непростым.

"Чтобы доказать свою правоту, прокурорам придется убедить присяжных в том, что Коми не только врал Конгрессу, но и что он сделал это сознательно", - пишет Washington Post.

Если суд признает Коми виновным, он может попасть в тюрьму на 5 лет. Официальное обвинение предъявят 9 октября.

"Охота на Трампа" может дорого обойтись и единомышленникам экс-главы ФБР. В деле может всплыть еще не одна громкая фамилия. Пытаясь избежать наказания, многие готовы пойти на все. Например, сдать подельников.