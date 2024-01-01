Собянин утвердил перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий

В Москве активно развиваются креативные индустрии, охватывающие самые разные сферы, включая кино, дизайн, видеоигры, моду и архитектуру, рассказал в посте в соцсетях Сергей Собянин.

"Предпринимателям помогает Агентство креативных индустрий. Годовая выручка предприятий этой сферы в 2024 году составила 6,7 трлн рублей. В столице в ней работают порядка 1,4 миллиона человек", - отметил мэр.

По его словам, столица формирует больше половины валовой добавленной стоимости креативных индустрий России.

Также глава города сообщил, что был утвержден перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий. Среди них: проект "Москва - город кино", кластер видеоигр и анимации, проведение крупных международных мероприятий.

Подробности - в посте мэра.