Президенты России и Беларуси закрылись от журналистов в кабинете Путина

Переговоры президентов России и Беларуси в Кремле длились более трех часов. Однако и после этого общение Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжилось – теперь в кабинете российского лидера, сообщил Telegram-канал "Пул первого".

По данным канала, близкого к белорусскому лидеру, пообщавшись 3 часа и 40 минут, Лукашенко и Путин ушли в рабочий кабинет президента России. Там они и продолжили разговор.

Путин принял Лукашенко в Кремле 26 сентября. Президенты начали общение в формате тет-а-тет, затем провели рабочий завтрак. По завершении беседы за закрытыми дверями российского и белорусского лидеров ожидают журналисты.