Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Доброе Сердце Столицы"

До 13 октября 2025 года ГБУ города Москвы "Мосволонтер" проводит прием заявок на участие в конкурсе "Доброе Сердце Столицы".

Мероприятие проходит при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы совместно с органами исполнительной власти города Москвы, социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными и образовательными организациями города Москвы.

Конкурс проводится с целью развития основных направлений волонтерства, популяризации идей волонтерства и культуры среди жителей Москвы, а также обмена опытом и ресурсами между волонтерскими объединениями и поиска решений общих вызовов.

Заявку на участие можно подать здесь.