ФСБ задержала начальника отдела Дирекции имущества Запорожской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли мошенническую деятельность руководителя одного из территориальных отделов "Дирекции имущества Запорожской области". Он задержан при получении 500 тысяч рублей за передачу коммерческой недвижимости на ответственное хранение, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Следствие установило, что злоумышленник дезинформировал предпринимателя о возможности за вознаграждение получить коммерческую недвижимость на ответственное хранение. Подозреваемый задержан в Энергодаре с поличным, при передаче денег.

Задержанному предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Свою вину фигурант признал, по решению суда он заключен под стражу, передает ТВЦ.