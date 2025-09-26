Выступление Нетаньяху на Генассамблее ООН ознаменовалось скандалом

Скандалом ознаменовалось выступление на Генассамблее ООН премьер-министра Израиля. Как только Биньямин Нетаньяху появился на сцене, делегации стали массово покидать зал заседаний.

Нетаньяху устроил на сцене "популярную викторину", чтобы подчеркнуть, что Израиль сражается от имени цивилизованного мира. Израильский премьер показывал залу таблички с вопросами и вариантами ответов, предлагая найти правильно решение. В частности, был вопрос о том, кто хладнокровно убивал американцев и европейцев, передает The Telegraph.

Премьер Израиля "раскрыл секрет": он утверждает, что многие лидеры, которые публично осуждают Тель-Авив, в частном порядке его благодарят. По словам Нетаньяху, они говорят, как высоко ценят превосходные разведслужбы Израиля, которые предотвращали террористические атаки в их столицах.