Песков заявил о новом витке эскалации у российских границ

Процессы, протекающие в европейской среде - самовозбуждающийся механизм. Европейские чиновники сами вбрасывают вопросы, делают безответственные заявления, оценил заявления западных политиков пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сказал Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, заявления западных стран о необходимости сбивать российские самолеты - безответственны и опасны. Это еще один существенный виток эскалации напряженности вблизи российских границ.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые якобы угрожают гражданской инфраструктуре или населению. Эстония ранее бездоказательно заявила о нарушении своего воздушного пространства. Заявление последовало за полетом трех российских истребителей МиГ-31 из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В Минобороны России заявили, что перелет был плановый, проходил в соответствии с международными нормами, границы соседних стран не нарушались.