Путин и Лукашенко заслушали доклад Генштаба

Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе заслушали доклад Генерального штаба ВС России. Владимир Владимирович ничего не скрывает от Александра Григорьевича, заявил сам белорусский лидер Telegram-каналу "Пул первого".

Переговоры президентов России и Беларуси в Кремле длились более пяти часов. Владимир Путин и Александр Лукашенко начали работу со встречи тет-а-тет, продолжили за рабочим завтраком, а позже снова уединились в рабочем кабинете российского лидера.

Президенты обсудили, в частности, перспективу строительства АЭС в Белоруссии. Путин назвал Минск серьезным партнером в области атомной энергетики и пошутил, что запуском первой атомной электростанции в республике создали конкурента для "Газпрома". Темами для обсуждения стали также двусторонние отношения и ситуация в мире.