Главное из заявлений Владимира Путина на встрече с избранными главами субъектов

Владимир Путин в пятницу провел встречу по видеосвязи с избранными главами субъектов. Вот что сказал президент:

Укрепление суверенитета и безопасности России - ключевая задача;

Губернаторы должны активно привлекать в органы власти ветеранов СВО, прежде всего выпускников программы "Время героев";

Преданность участников СВО Родине должна быть ориентиром для всех;

Избирательные кампании в регионах проходили в конкурентных условиях;

Избранные главы регионов получили убедительную поддержку на выборах;

Жители России рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны;

Губернаторы должны внимательно относиться к мнению людей, постоянно быть с ними в контакт;

Россияне понимают, через какой исторический момент проходит страна, и поддерживают власть;