Главное из заявлений Владимира Путина на встрече с избранными главами субъектов

Владимир Путин в пятницу провел встречу по видеосвязи с избранными главами субъектов. Вот что сказал президент:
- Укрепление суверенитета и безопасности России - ключевая задача;
- Губернаторы должны активно привлекать в органы власти ветеранов СВО, прежде всего выпускников программы "Время героев";
- Преданность участников СВО Родине должна быть ориентиром для всех;
- Избирательные кампании в регионах проходили в конкурентных условиях;
- Избранные главы регионов получили убедительную поддержку на выборах;
- Жители России рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны;
- Губернаторы должны внимательно относиться к мнению людей, постоянно быть с ними в контакт;
- Россияне понимают, через какой исторический момент проходит страна, и поддерживают власть;