Путин назвал ключевую задачу России

Укрепление суверенитета и безопасности страны – ключевая задача России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, обращаясь по видеосвязи к вновь избранным главам регионов.

Президент подчеркнул: огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса. Путин также призвал губернаторов активно поддерживать участников специальной военной операции на Украине и их семьи, передает ТАСС. Это сейчас ключевые задачи, подчеркнул глава государства.

Президент России ранее предупреждал об условиях, при которых страна может утратить суверенитет. Это может произойти, если экономика вернется к покупке всего за нефть и газ и откажется от собственного производства.