Старший лейтенант Калмурзаев спас раненого товарища

Старший лейтенант Максим Калмурзаев и его разведгруппа при выполнении боевой задачи были атакованы артиллерией и беспилотниками неприятеля. Максим оказал первую помощь раненому сослуживцу и эвакуировал в безопасное место, чем спас ему жизнь.

Рядовой Андрей Земляной в ходе штурма позиций ВСУ скрытно пробрался к вражескому опорнику и, забросив в блиндаж самодельное взрывное устройство, уничтожил трёх боевиков. Развивая наступление, наши передовые отряды ликвидировали еще четырёх радикалов, обеспечив продвижение основных сил, сообщает "ТВ Центр".