В зоне спецоперации одним из самых горячих участков фронта остаётся Красноармейск. Российские штурмовые отряды скрытно пробираются к радикалам, внезапно атакуя и зачищая позиции противника. Бойцы прокладывают под городом тоннели.

Сносить опорники ВСУ помогает и авиация: лётчики сбрасывают на позиции националистов планирующие фугасы. Сегодня военные сообщили, что российская армия, помимо южной части города, выбила противника и из западных кварталов.

Донецкий фронт неумолимо движется вперёд. По лицам боевиков в окопах видно, что мотивации воевать всё меньше. Самые благоразумные сдаются. Чаще всего после того, как хотя бы раз переживут атаку российских танков, стреляющих прямой наводкой.