Лукашенко предупредил Зеленского об ударе по центру Киева

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит прекратить угрожать Кремлю. Ответ ему вряд ли понравится. Высказывания главы киевского режима прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сказал Лукашенко журналисту Павлу Зарубину, заявлять можно что угодно. Но если Кремль в ответ ударит по офису Зеленского на улице Банковой — что от него останется, задался вопросом белорусский лидер. Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться. Также президент Беларуси добавил, что у России и Украины есть "хорошее предложение на столе".

Глава киевского режима ранее выступил с угрозами в адрес Москвы. Зеленский пригрозил Кремлю ударом и посоветовал сотрудникам администрации вспомнить, где находятся бомбоубежища.