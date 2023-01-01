"Крысмагеддон": грызуны захватили города Британии и США

Численность крыс в городах Великобритании и США за последние годы выросла в сотни раз. Привычные методы борьбы с грызунами оказались неэффективны. По статистике британских служб по дератизации, численность грызунов в Соединенном Королевстве варьируется от 10 до 120 миллионов.

Как сообщает "Би-би-си", озаглавившая статью "Крысмагеддон", только ремонтная компания Drain Detectives с 2023 года зафиксировала более полумиллиона случаев нашествия крыс. За океаном ситуация не лучше. За последние 17 лет популяция крыс выросла в Вашингтоне на 400%, в Сан-Франциско — на 300%, в Нью-Йорке — на 160%.

Специалисты называют среди основных причин увеличения популяции грызунов в мегаполисах любовь населения к фастфуду и несоблюдение графика вывоза мусора. Играют роль также строительные и дорожные работы, нарушающие работу канализации. Привычные методы борьбы не срабатывают. Новую еду крысы пробуют осторожно, поэтому зачастую отравленные приманки бесполезны. Кроме того, за годы у грызунов развилась генетическая устойчивость к различным препаратам.