Идею Путина по ДСНВ поддержали в ООН

Идею президента России Владимира Путина о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений поддержали в ООН. Об этом сказано в заявлении офиса генерального секретаря всемирной организации.

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик прокомментировал возможные переговоры о ДСНВ между представителями России и США. По его словам, в ООН поддерживают продление крупных договоров по разоружению, передает Reuters.

Ранее идею Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений поддержал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Срок действия ДСНВ истекает в феврале следующего года.