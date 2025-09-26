Трамп отказал Зеленскому в главной просьбе

Киев не получит крылатые ракеты Tomahawk. Президент США Дональд Трамп отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в этой просьбе, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что отказ по вопросу Tomahawk - единственный пункт, по которому Трамп и Зеленский не достигли согласия. В остальном продажу оружия странам НАТО для последующей передачи Киеву в США одобрили.

Ранее стало известно, что украинский лидер просил у Трампа крылатые ракеты. Зеленский просил у американского лидера Tomahawk на закрытой встрече. И это была не первая просьба в течение года.