В США усомнились в здравомыслии лидеров стран Европейского союза. Такое впечатление оставило у авторов издания The American Conservative заявление президента Финляндии Александра Стубба.

Финский президент ранее заявил, что у России нет права голоса в вопросах гарантий безопасности для Украины. По словам Стубба, Москва может выступать против размещения войск НАТО на украинской территории, однако ее мнение не имеет значения.

Автор статьи отмечает, что официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц твердят эту же мантру. Есть все основания сомневаться не только в их честности, но и в здравомыслии, если они действительно так думают, утверждает издание.