Официальный представитель Министерства российский федерации Мария Захарова прокомментировала новости СМИ о возможном запрете Евросоюза на оказание туристических услуг в России. Соответствующее заявление 27 сентября она сделала в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что от такого решения в прежде всего пострадают сами европейцы, которые захотят посетить России, потратив в стране свои деньги.

"Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы", — написала Захарова.

Она добавила, что Россию такими решениями не запугаешь. "Но становится не по себе от понимания, в какой глубокой яме безумия и национализма они находятся. Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания? Раньше их спасал СССР. Теперь же каждый за себя", — резюмировала Захарова.