Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости республики. Текст поздравления опубликовала официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана — Дня независимости", — говорится в тексте поздравления.
Президент России подчеркнул стремительное развитие стратегического партнёрства между странами.
Путин подчеркнул готовность продолжить конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Российский лидер пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья.
День независимости в Туркмении отмечается 27 сентября.