В Совбезе ООН заблокирована мирная инициатива России и Китая

В Совете безопасности ООН западные страны заблокировали мирную инициативу России и Китая о продлении иранской ядерной сделки. Проект резолюции поддержали четыре государства при десяти против, сообщает "ТВ Центр".

Представитель Москвы предупредил: попытки Вашингтона и европейских столиц восстановить антииранские санкции лежат вне правового поля, а ответственность за срыв соглашения с Тегераном несут США, которые в одностороннем порядке вышли из него семь лет назад. При этом сам Иран все эти годы демонстрировал готовность к возобновлению диалога.

Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН: "Иран предпринял все возможные шаги навстречу евротройке и США. А на какие компромиссы за эти 28 дней пошли Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин? Ни на какие. Что бы ни предпринимал Тегеран, западные страны выдвигают новые и новые ультиматумы".