В Подмосковье перезахоронили останки солдат, погибших при обороне столицы

В Подмосковье с воинскими почестями перезахоронили останки 44 советских солдат. Их обнаружили поисковики в Можайском районе этим летом на месте, где в годы Великой отечественной войны располагался полевой госпиталь. Он входил в состав Восьмого кавалерийского корпуса, оборонявшего столицу.

Благодаря архивным документам и находкам во время экспедиции удалось установить имена всех бойцов. Торжественная церемония прошла на воинском мемориале в селе Поречье, там захоронены почти десять тысяч солдат и офицеров Красной армии, сообщает "ТВ Центр".