На Филиппины обрушился разрушительный тайфун

Филиппины снова испытали на себе удар стихии. После разрушительного супертайфуна "Рагаса" на островное государство обрушился тропический шторм "Буалой".

Уже известно о 14-ти погибших, 17-ти пострадавших и двух пропавших без вести. 430 тысяч жителей эвакуированы. Ураганный ветер с порывами до 150-ти километров в час срывал крыши с домов, валил деревья, рекламные конструкции и опоры линий электропередачи.

Многие населённые пункты затоплены, люди передвигаются по пояс в воде. Приостановлена работа школ. Сейчас "Буалой" движется к южному побережью Китая, сообщает "ТВ Центр".