Российские паралимпийцы выступят на Играх с флагом и гимном

Торжество справедливости и долгожданное событие для отечественного спорта. Российские атлеты будут участвовать в Паралимпийских играх и других соревнованиях с флагом, гимном и символикой нашей страны, сообщает "ТВ Центр".

Такое решение принял Международный паралимпийский комитет. По итогам голосования на Генассамблее организации в Сеуле большинство членов выступили против продления санкций в отношении российской сборной.

Пока речь идёт лишь о тех видах спорта, решение по которым уполномочен принимать Международный комитет – лёгкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, следж-хоккее и пулевой стрельбе. Паралимпийский комитет России намерен добиваться снятия ограничений и по другим дисциплинам на уровне отдельных федераций.

Ближайшие зимние Паралимпийские игры пройдут в марте следующего года в Италии, а летние - в 2028 году в США.