Дональд Трап отказался передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк". Об этом со ссылкой на источники сообщает американская пресса. Впрочем, по линии НАТО Вашингтон готов и дальше вооружать ВСУ, но уже на европейские деньги. А киевский режим перед лицом обрушения фронта готовит дерзкую провокацию на территории ЕС с целью обвинить во всём Москву.

О риске Третьей мировой предупредили европейских партнёров в нашем МИДе. Никогда в современности Европа не была столь близка к началу большой войны. Российские дипломаты делают это заявление после череды публикаций в венгерской прессе, где предупреждают Москву: Киев готовит провокацию - инсценировку "Гляйвицкого инцидента" в духе нацистских времён. Российские дроны "Герань", завезённые еще 16 сентября на Яворовский полигон в Западной Украине, собраны и ждут отмашки.

Киев хочет оснастить беспилотники боевым поражающим элементом и направить их под видом российских дронов на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии. Одновременно готовится дезинформационная кампанию в Европе с целью обвинить во всём Москву. За этим последует развязывание вооружённого конфликта между Россией и НАТО.

В последнее время тема российских дронов над Европой активно обсуждается. После скандала в Польше, где беспилотники без боевой части оказались в воздушном пространстве страны, НАТО отработали план действий. Задача - втянуть Россию и НАТО в прямое противостояние. Для Европейских разжигателей войны это будет предлогом для повышения налогов и оправдание снижения уровня жизни в их странах. Для киевского режима – шанс на спасение.