В Москве откроют первый в России кластер видеоигр и анимации

В Москве в этом году откроют первый в стране кластер видеоигр и анимации на базе Сколково. Его резидентами станут более 30 профильных компаний. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях.

На территории площадью около 40 тысяч квадратных метров разместят офисы, студии звукозаписи и спецэффектов, кинозалы, лекторий, выставочную зону.

Мэр подчеркнул: кластер объединит все этапы производства и продвижения контента - от обучения специалистов до поддержки на зарубежных рынках. А инфраструктура позволит резидентам создавать проекты любого типа и сложности.