В Петергофе идёт реставрация любимого дворца Петра Первого

В Петергофе масштабную реставрацию дворца Монплезир планируют завершить через три года. В любимой загородной резиденции Петра Первого специалисты восстанавливают лаковые живописные панно, лепной декор и дубовую облицовку стен. Главная сложность в том, что работы можно проводить только в летний сезон.

Интерьеры и место для своей любимой летней резиденции Пётр Первый выбрал лично. Роскошь, уют, практичность, и обязательно, чтобы из окна было видно море. Здание у самой кромки воды напоминало российскому императору пришвартованный корабль, который готов отправиться в плавание. Название Пётр тоже придумал сам Монплезир или "моё удовольствие".

Окна морского кабинета, из которых Пётр Первый наблюдал за проходящими кораблями, сейчас затянуты плёнкой. В Монплезир пришла большая реставрация. Впервые после масштабных восстановительных работ 50-х годов прошлого века.

Николай Михайлов, художник- реставратор монументальной живописи: "Этот объект считается самым уникальным. Это - жемчужина Петергофа. Тут за счастье реставраторам работать и тут работали лучшие реставраторы своего времени".

После Великой Отечественной войны мастера совершили невозможное - воссоздали всё, что уничтожили фашисты. Само здание оккупанты не тронули, шедевр был для них надёжным щитом. Но всё, что могло гореть, сожгли здесь же, в буржуйках.

Сейчас реставраторы пытаются сохранить всё, что дошло до наших времён. Например, мраморную плитку в галерее - она ещё помнит поступь первого российского императора. Наткнулись мастера и на нечто удивительное. Так, фон живописной росписи на потолках изначально, оказывается, был другого оттенка - цвета петербургского неба. А в парадном зале, где чудом сохранилась работа самого Филиппа Пильмана, на гипсовых ламбрекенах съёмные кисточки - такого реставраторы ещё не видели.

Работы ещё много: привести в порядок живопись, лепной и деревянный декор. Когда отремонтируют фасады во дворец вернётся уникальная коллекция фарфора и живописи. Монплезир распахнет свои двери и снова будет восхищать посетителей красотой и величием.