Растёт число жертв суррогатного алкоголя в Ленинградской области

Шесть человек погибли от отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленинградской области. Случаи отравления суррогатным алкоголем зафиксированы уже в трёх районах области, сообщили в МВД.

Следователи ведут дело по статье 109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Задержаны около десяти подозреваемых, части их них уже предъявлены обвинения.

Накануне стало известно о гибели 19 человек после употребления суррогатного алкоголя в Сланцевском районе Ленинградской области. Также сообщалось о случаях отравления в Кингисеппском районе.