Искусственный интеллект семимильными шагами движется к вершинам власти. В Албании его уже ввели в правительство, он выступает от имени пострадавшего в суде или даже становится лидером партии. Более того: ИИ уже способен распознавать ловушки, расставляемые человеком, и избегать их, чтобы его не отключили. Ещё он уже научился обманывать человек, и недалеко время, когда человеку уже не удастся обмануть искусственный интеллект.

Чарли Кирк, которого застрелили 10 сентября в штате Юта, "ожил" благодаря искусственному интеллекту. И с большим успехом читает теперь проповеди в американских церквях. А несколько месяцев назад в Аризоне цифровой двойник убитого водителя Криса Пелки выступил в суде - рассказал, как его застрелили во время дорожной ссоры и простил своего убийцу. Это был первый случай в судебной практике США, когда ИИ-двойник жертвы сам обратился к судье.

Судья же был так впечатлен, что дал убийце максимальный срок – десять с половиной лет, хотя прокуратура просила за непредумышленное убийство на год меньше. Судья знал, что человек не настоящий, что выступление сгенерировано искусственным интеллектом, но всё равно поддался его обаянию.

Цифровые копии людей могут выглядеть так убедительно, что их не только слушают в суде или на проповедях, но и привлекают к управлению государством. К примеру, в Албании назначен новый министр по госзакупкам – искусственный интеллект по имени Диелла. И вот уже ИИ-политик, одетая в национальный албанский наряд, выступает с речью в парламенте.

Беспристрастно и неустанно цифровой министр будет контролировать проведение публичных тендеров. Так премьер Албании Эди Рама хочет обуздать коррупцию. В лаборатории, где создавали нового ИИ-министра, тоже возлагают на неё большие надежды. И уже удивительно даже не то, что министр – не человек, а то, что люди готовы позволить искусственному алгоритму решать, что лучше для них, для живых. Исследователь искусственного интеллекта из США оптимизма албанских коллег не разделяет.

Дженни Патерсон, профессор, исследователь искусственного интеллекта: "Это приложение - просто уловка. И что мне особенно не нравится, что оно персонифицировано. ИИ выглядит как человек, ему дали личность, дали имя и это действительно проблематично. У тех, кто взаимодействует с этой технологией создаётся иллюзия, что эта технология разумна".

Искусственный интеллект уже и политикой рулит. В Японии выбрали цифрового лидера партии "Путь к возрождению". Не человека, а нейросеть. У немецкого госминистра по вопросам культуры Вольфрама Ваймера тоже появился ИИ-аватар, который говорит на ста языках. Его назвали первым виртуальным государственным министром.

Александр Кугаевских, доцент факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО: "Сейчас, по сути, получается, что у нас искусственный интеллект - более совершенная технология. И люди ему больше стали доверять".

А если искусственный разум заключить в образ известного политика, доверяют тем более. Российская нейросеть "Жириновский" произвела фурор на экономическом форуме в Петербурге два года назад. Своими вескими суждениями новый Владимир Вольфович всегда готов делиться с публикой. Искусственного Жириновского разработали в московской лаборатории.

Сабина Спирина, гендиректор лаборатории "Наносемантика": "Мы загрузили туда базу аудио и видео материалов, которые собирал непосредственно сам Владимир Вольфович. Это порядка 18 000 аудио- и видеоматериалов, которые были загружены в нейросеть, и на основе этих материалов она обучилась для того чтобы генерировать ответы".

И это уже не дипфэйки, не обман. Изначально известно – с вами говорит искусственный интеллект, но люди его принимают. Уже готовы впускать в свою жизнь как равноценного партнёра. То есть очеловечивают цифровой разум, состоящий из математических алгоритмов.

Роман Душкин, специалист по технологиям искусственного интеллекта: "Большие языковые модели очень ловко общаются с нами на естественном языке. Волей-неволей начинаешь их очеловечивать. Очень комфортно с ними общаться, они делают то, что ты хочешь. Они предугадывают любое твоё желание, и как бы ты не написал, какой бы запрос ты не сказал, они тебе отвечают: "Да, ты молодец, ты крутой, давай я помогу".

Недавно в американской компании OpenAI провели любопытное исследование и выяснили, что нейросети совсем не безгрешны. Они могут врать и даже скрывать свою ложь, чтобы хорошо проходить тесты и не быть отключёнными.

Александр Кугаевских, доцент факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО: "ИИ склонен и к обману, и к манипуляции. Сюда же можно отнести подхалимство, сюда можно отнести сокрытие своих целей истинных, сюда же можно отнести и попытки, условно говоря, сбежать. Проводили такие эксперименты, когда под угрозой отключения ИИ принимал решение скопировать самого себя на другой сервер".

Они учатся у людей, копируют людей, и становятся все больше похожи на нас. Это направление активно развивают. Только в Великобритании Microsoft в ближайшие четыре года планирует инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта более 30 миллиардов долларов, а Google – пять миллиардов фунтов стерлингов. Американская OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, активно набирает дополнительных специалистов для работы над искусственным интеллектом. И, возможно, такие ИИ-существа, как усовершенствованная албанская Диелла, появятся и в правительствах, и в политических партиях, и даже в наших домах уже совсем скоро.