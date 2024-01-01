Симоньян назвала дату прощания с Кеосаяном

Прощание с режиссёром Тиграном Кеосаяном пройдёт 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Об этом сообщила его вдова Маргарита Симоньян.

Тигран Кеосаян умер накануне, 26 сентября. Ему было 59 лет. Последние девять месяцев он находился без сознания. В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому.

Симоньян рассказывала, что практически каждый день ездит к нему в больницу. В какой-то момент она почувствовала, что супруг сжал её руку, но никаких улучшений в его состоянии не последовало.