Собянин пригласил в Останкино на выставку "В гостях у графа Шереметьева"

В московской усадьбе Останкино открылась выставка "В гостях у графа Шереметьева". Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, она посвящена традициям праздничных приёмов 18 века.

Представлены предметы сервировки тех времён, а атмосферу помогают воссоздать мультимедийные технологии и интерьеры египетского павильона, где размещена экспозиция.

В здании провели реставрацию. Мастера вернули исторический облик фасадов и внутреннего убранства. Восстановлены художественные паркеты, лепной декор и скульптуры.