В Москве завершается Фестиваль финансовой грамотности

Как эффективно управлять личным и семейным бюджетом обсуждают в эти дни в Москве. В столице - заключительный день общегородского Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры, который открылся в минувшую субботу, сообщает "ТВ Центр".

Для посетителей подготовили насыщенную программу - лекции, мастер-классы и викторины для взрослых и детей. Эксперты поделились опытом, как сохранить и приумножить средства, сделать первые шаги в инвестициях, открыть своё дело и защитить себя от мошенников. Впервые участники могли пройти нейротестирование.