Московские байкеры закрыли сезон заездом по Садовому кольцу

На Воробьёвых горах сегодня прошёл традиционный мотофестиваль. Тысячи байкеров завершили летний сезон финальным заездом. Колонна торжественно проехала по Садовому кольцу. Протяжённость маршрута составила 35 километров. Для участников и гостей были организованы выступления артистов, тематическая выставка, развёрнута полевая кухня, сообщает "ТВ Центр".

Ещё сегодня в Москве впервые стартовал фестиваль для юных велосипедистов. На Цветном бульваре организовали масштабную развлекательную программу - выступление цирковых артистов, концерт, игры и мастер-классы. В велозаездах, которые разделены по возрастным категориям, принимают участие дети и подростки от 4 до 16 лет. Продлится мероприятие два дня.