Собянин поздравил московских школьников с победой на олимпиаде по астрономии

Сергей Собянин поздравил московских школьников, завоевавших шесть золотых медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии. Состязание проходило на федеральной территории "Сириус", в нём участвовали школьники из 20 стран.

Больше всего баллов удалось набрать Екатерине Чуркиной - ученице школы №179. Золото также взяли Николай Гамынин из лицея "Вторая школа", Владимир Зинин и Иван Пругло из школы №179, Ольга Карасёва из Центра педагогического мастерства и Маргарита Цветкова из школы "Летово".

Мэр пожелал школьникам новых побед и настоящих открытий в мире науки.