Москва показывает свои разработки на выставке China International Industry Fair в Шанхае

Москва показывает в Шанхае свои лучшие разработки. Там проходит выставка China International Industry Fair.

Как сообщил Сергей Собянин, гости экспозиции увидят, что столица России - не только крупный мегаполис, но и центр развития высокотехнологичной промышленности.

Флагманом такой промышленности мэр назвал ОЭЗ "Технополис Москва". Там работают более 230 компаний, из которых 124 имеют статус резидента. Они привезли в Шанхай свои разработки в областях промышленной автоматизации, электротехники, машиностроения и новых материалов.