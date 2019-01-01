Илон Маск засветился в скандальных документах Эпштейна

Предприниматель Илон Маск упоминается в скандальных документах финансиста Джеффри Эпштейна. Новые факты обнародовали демократы из Палаты представителей. Об этом говорится в специальном пресс-релизе, опубликованном политиками.

В новой порции документов Эпштейна есть журналы телефонных разговоров, копии журналов полётов, финансовой документации и информация о распорядке дня скандального финансиста. Есть свидетельства того, что Маск планировал поездку на остров финансиста, где тот предавался своим утехам.

Интересно, что некоторое время назад Маск после ссоры с президентом США призывал опубликовать секретные документы Эпштейна, в которых, как утверждал миллиардер, должны быть данные о связях финансиста с Дональдом Трампом.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и отправили под арест. Через несколько месяцев Эпштейн совершил в тюрьме самоубийство.