Москвичам пообещали ночные заморозки и дневное тепло

Осень в Москве окончательно вступила в свои права. Синоптики предупредили жителей столичного региона о ночных заморозках на следующей неделе.

В ночь на 29 сентября в Москве и Подмосковье ожидается до минус одного градуса, а следующей ночью столбики термометров могут опуститься до минус четырёх градусов, сообщает Гидрометцентр.

В дневные часы воздух будет прогреваться до 10-14 градусов. Осадков не ожидается до конца недели.

Сентябрь в этом году выдался аномально тёплым и сухим. С конца августа до 20 сентября в московском регионе не было дождей, а дневная температура поднималась до 20-24 градусов.