Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Солнцеве

В московском районе Солнцево начались работы по строительству и реконструкции дорог на участке от Волынской до Родниковой улицы. Как сообщил Сергей Собянин, они пройдут в три этапа.

Сначала на карте района появятся новые проезды №1153 и №1157, также будет модернизирована Родниковая улица. Затем строители приступят к реконструкции железнодорожного переезда около станции МЦД-4 "Новопеределкино".

Наконец, будет обновлён Проектируемый проезд №1156 в квартале №32. Там появится удобный выезд на Родниковую улицу, отметил мэр.