Сотни БПЛА и десятки ракет: Россия нанесла мощный удар по военным целям на Украине

Минувшей ночью российские военные нанесли комбинированные удары по десяткам военных целей в украинских тылах. Больше всего прилётов, по сообщениям местных Telegram-каналов, отмечено в Киеве и области. В частности, уничтожен американский ЗРК Patriot возле аэродрома в Жулянах. Сдетонировал боезапас, ракеты разлетелись в хаотичном порядке.

Также были атакованы авиабазы Староконстантинов и Васильков, расположение 72-й бригады ВСУ в Белой Церкви, цеха по сборке украинских беспилотников, военные объекты в Одесской и Сумской областях.

Пролёты российских беспилотников "Герань" зафиксированы над Харьковом. По имеющимся данным, удары также наносились при помощи крылатых ракет и "Кинжалов". Украинские мониторинговые каналы сообщают, что Россия применила этой ночью около пятисот беспилотников и десятки различных ракет.