Выступление Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Главное

Россия остаётся открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Это в очередной раз с трибуны Генеральной ассамблеи ООН подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров. Трансляция выступления главы российской дипломатии велась на сайте РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что безопасность России и её жизненные интересы должны быть надёжно гарантированы. Он также отметил, что права русских и русскоязычных граждан на подконтрольных Киеву территориях должны быть восстановлены. Это станет основой для диалога по гарантиям безопасности для Украины.

"Москва связывает определенные надежды на урегулирование по Украине с продолжением диалога России и США по этому вопросу", - сказал Лавров.

Ещё министр сделал несколько важных заявлений, касающихся международной безопасности и отношений между странами. Он заверил мировое сообщество, что Россия не планирует нападений на страны НАТО. При этом любая агрессия получит решительный отпор, пообещал дипломат.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Лавров заявил: "Сегодня мы фактически имеем дело с попыткой осуществить госпереворот, чтобы похоронить решение ООН о создании палестинского государства".

По мнению главы МИД, нужно принять срочные меры, чтобы не допустить ситуации, когда за Палестиной будет нечего признавать в вопросе территории.

По словам Лаврова, Россия считает неприемлемыми и незаконными попытки Запада восстановить в Совбезе ООН санкции против Ирана.

Наконец, министр сказал, что Россия выступает за реформирование Совбеза ООН, но при этом не агитирует за революцию против кого бы то ни было.