Силы ПВО России сбили 28 украинских беспилотников за вечер

28 сентября с 20:00 до 00:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО сбиты 28 украинских беспилотников. В Минобороны сообщили об уничтожении:

— девяти БПЛА над территориями Ростовской и Белгородской областей;

— шести БПЛА над территорией Воронежской области;

— трех БПЛА над территорией Курской области.

Один вражеский дрон сбит над территорией Республики Крым. В результате атаки дронов ВСУ по Белгородской области три мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.