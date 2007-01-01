Саркози не ожидал приговора к реальному тюремному сроку

Бывший президент Франции Николя Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du dimanche.

По словам Саркози, прокуратура не просила такого наказания, и настолько неожиданное решение суда помешало команде его адвокатов подготовить апелляцию.

"Временное исполнение приговора — исключительная мера, которая может быть применена только "особым и обоснованным" решением, когда того требуют конкретные обстоятельства дела. Оснований для ее применения ко мне не было. Судьи сослались на "риск нарушения общественного порядка"", — объяснил свой приговор Саркози.

Он добавил, что готов сесть в тюрьму, но никогда не признается в том, чего не совершал.

"Признаюсь, я ожидал чего угодно, но не этого. Все зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы закона. Это просто невероятно", — заявил бывший президент Франции.

25 сентября парижский суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года. Экс-лидер Франции намерен подать апелляцию.