Власти Молдавии перед парламентскими выборами зачистили оппозицию

В Молдавии начались парламентские выборы, которые определят каким курсом страна пойдёт дальше. Главная борьба развернётся между сторонниками правящей партии "Действие и солидарность" и "Патриотическим блоком", выступающим за восстановление отношений с Россией.

По опросам, прозападный курс президента Майи Санду не поддерживает, как минимум, половина граждан. Весь год в стране проходили протесты, а правящий режим выдавливал из правового поля политическую оппозицию, сообщает "ТВ Центр". Не был допущен патриотический блок "Победа", в тюрьме находится экс-глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Всего 12 пунктов для голосования открылись в Приднестровье, и два в России, где проживает около полумиллиона молдаван. Зато 75-ть участков работают в Италии для нескольких десятков избирателей.