Браконьеры на Сахалине закрыли лососю путь на нерест

На Сахалине браконьеры перекрыли устья рек, по которым идёт на нерест лосось. Тысячи особей не могут добраться до места, где они обычно откладывают икру. Местные жители шокированы масштабами незаконного вылова рыбы в этом году, сообщает "ТВ Центр".

Браконьеры используют даже подъемный кран, к которому прицепили трал. За один подъём они могут добыть сотни килограммов лосося, который после получения икры, скорее всего, будет брошен на берегу. Возиться с рыбой теневым дельцам экономически не выгодно. Специалисты бьют тревогу, ведь от таких преступных действий может прерваться целая популяция.