Масштабное шоу дронов в Салехарде посвятили 80-летию Победы

В Салехарде состоялось одно из самых масштабных световых шоу в честь 80-летия Великой Победы. В небо поднялись две с половиной тысячи дронов, это - рекорд России, сообщает "ТВ Центр".

Они создали десять уникальных композиций - проводы на фронт, ожесточенные бои Великой Отечественной, и долгожданная Победа. Финальным аккордом стало изображение Родины-матери.

Шоу создали по рисункам детей - участников всероссийского конкурса "Небо победителей". Юные художники прислали около четырёх тысяч работ, лучшие из них ожили в северном небе. Салехард выбран не случайно - в этом году ему присвоено звание "Город трудовой доблести".