Собянин рассказал о поддержке компаний креативной индустрии

О поддержке московских компаний, работающих в творческой сфере, рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин. Так, конкурс "Фабрика дизайна" привлекает талантливых специалистов для инновационных решений в разных отраслях производства. В прошлом сезоне присоединилось более 500 участников.

В этом году уже во второй раз прошла Московская международная издательская неделя. Это возможность для представителей книжного рынка провести деловые переговоры и заключить контракты. Для художников создан творческий центр "Московские мастерские", где оборудовано более 30 студий живописи и выставочный зал.